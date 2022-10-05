Иван Крюков: «Регионы России должны уметь презентовать себя туристам»

Депутат принял участие во Всероссийском туристическом форуме в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

В конце сентября в Хабаровске прошел Всероссийский туристический форум, где представители бизнеса, туристической отрасли, а также местных властей в течение нескольких дней искали варианты популяризации Дальнего Востока в глазах туристов не только страны, но и всего мира. О пользе подобных мероприятий рассказал один из участников, депутат законодательной думы Хабаровского края Иван Крюков.

- Прошедший форум является важным моментом в развороте российского туриста к Дальнему Востоку. Через сессии форума и его трансляции туристы, а также туроператоры узнают, чем богат Дальний Восток и, в частности, Хабаровский край, как территория, принимавшая такое большое событие. Когда у людей была возможность, они чаще выбирали Европу. С одной стороны, их выбор был обусловлен уровнем инфраструктуры и другими объективными моментами. С другой стороны, это могло быть связано с незнанием собственной страны, ее регионов, а также неумением этих самых регионов достойно себя презентовать, - рассказал Иван Крюков.

Сам депутат принял участие в сессии «Культурный код Дальнего Востока: новое прочтение», где главными темами обсуждения стали особенности территории и культурные богатства Дальнего Востока. По словам Ивана Крюкова, из-за короткого формата к конкретным решениям на этой встрече прийти не удалось, однако это был хороший задел для дальнейшего содержательного и конструктивного разговора.