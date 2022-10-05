Дала отпор грабителю с ножом: женщина из ЕАО отбилась от нападения в собственной машине

Женщина смогла отбиться от грабителя с ножом в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница села Птичник отправилась за покупками в продуктовый магазин на Мирной. Закупившись, она вышла с пакетами на парковку. За ней незаметно пошел мужчина, карауливший «жертву» на улице. Женщина направилась к машине, открыла ее, положила покупки в салон и села за руль. В этот же момент незнакомец открыл дверь с пассажирской стороны и залез в авто. Достав нож, он потребовал отдать ему все наличные деньги.

Несмотря на испуг, женщина не растерялась и смогла выбить нож из рук грабителя, а после – вытолкать его из салона. После этого мужчина сбежал, но уже скоро был задержан полицейскими. Нападавшим оказался 36-летний житель Биробиджана, который ранее уже привлекался к ответственности. Мужчина был пьян в момент нападения.

- Полиция завела уголовное дело о нападении с оружием. Мужчину заключили под стражу на время следствия, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Материалы по уголовному делу были переданы в суд. Правоохранители собрали достаточно доказательств вины задержанного. В ближайшее время ему выберут меру наказания.

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