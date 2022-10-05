В мэрии Хабаровска объяснили, почему школы формируют мобилизационные списки
Фото: Алексей ФОКИН
Накануне школы обязали передавать списки сотрудников, подлежащих мобилизации. В соцсетях начали активно обсуждать эту тему. Многие паблики начали искажать суть вопроса. В связи с этим в мэрии Хабаровска прояснили, почему школы формируют мобилизационные списки.
Военный комиссариат работает со всеми учреждениями, не только со школами. Все предприятия в соответствии с законом обязаны передавать данные сотрудников, подлежащих мобилизации.
- Мобилизационные списки направляют для сверки военно-учетных данных жителей города, пребывающих в запасе. Они предназначены для согласования с военкоматом, а не для отправки сотрудников на специальную военную операцию, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Работникам организаций, которые пребывают в запасе и подходят под критерии мобилизации, выписывается повестка. По закону ее могут вручить как на работе, так и по месту жительства.
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