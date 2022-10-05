В мэрии Хабаровска объяснили, почему школы формируют мобилизационные списки Фото: Алексей ФОКИН

Накануне школы обязали передавать списки сотрудников, подлежащих мобилизации. В соцсетях начали активно обсуждать эту тему. Многие паблики начали искажать суть вопроса. В связи с этим в мэрии Хабаровска прояснили, почему школы формируют мобилизационные списки.

Военный комиссариат работает со всеми учреждениями, не только со школами. Все предприятия в соответствии с законом обязаны передавать данные сотрудников, подлежащих мобилизации.

- Мобилизационные списки направляют для сверки военно-учетных данных жителей города, пребывающих в запасе. Они предназначены для согласования с военкоматом, а не для отправки сотрудников на специальную военную операцию, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Работникам организаций, которые пребывают в запасе и подходят под критерии мобилизации, выписывается повестка. По закону ее могут вручить как на работе, так и по месту жительства.

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