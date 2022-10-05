Комсомольчанка отсудила 250 тысяч рублей у управляющей компании за дыру в батарее
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительница Комсомольска стала жертвой недобросовестной работы управляющей компании. Когда давление в системе отопления повысилось, один из радиаторов в ее квартире не выдержал нагрузки. Батарею прорвало, из-за чего был испорчен ремонт, пострадали вещи, бытовая техника и мебель хозяйки квартиры.
- Женщина решила взыскать компенсацию с управляющей компании, которая обслуживает систему отопления в доме. Она подала иск в суд, который принял решение в пользу заявительницы, - рассказали в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Судебные приставы помогли женщине получить компенсацию ущерба в размере больше 250 тысяч рублей и еще 10 тысяч за причиненный моральный вред.
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