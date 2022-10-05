286 свалок ликвидировано в Хабаровском крае благодаря субботникам Фото: Правительство Хабаровского края

Осенний субботник оказался очень продуктивным. Жители всех районов Хабаровского края вышли на уборки общественных территорий. За наведение порядка приняли около 110 тысяч человек, выполнив все запланированные работы. Они убрали 286 несанкционированных свалок. Было убрано почти 15 тысяч дворов, обустроено 219 детских площадок, локально отремонтировано около 18 тысяч квадратных метров дорог.

- Губернатор Хабаровского края утвердил ежегодный осенний субботник, издав распоряжение о санитарной очистке. Жители всех населенных пунктов региона помогают коммунальщикам навести порядок перед наступлением холодов. На субботнике убирают мусор, косят траву, очищают фасады домов и другие постройки от незаконной рекламы, ремонтируют заборы, убирают незаконные свалки. Управляющие компании ремонтируют и красят цоколи домов, детские и контейнерные площадки,- рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

В этом году масштабная уборка приурочена к празднованию 84-й годовщины со дня образования Хабаровского края. Теперь праздник пройдет на очищенных и обновленных улицах.

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