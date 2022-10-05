Хабаровчан приглашают в путешествие по национальному парку «Ленские столбы» с бесплатным аудиогидом

Хабаровчане смогут самостоятельно путешествовать по Ленским столбам в Якутии, сделать это можно с помощью бесплатного туристического аудиогида. Он позволит туристам при наличии смартфона качественно и интересно провести время во всемирно известном экопарке со скалами-останцами, стадами лесных бизонов и увидеть стоянку древнего человека.

Аудиогид реализовала компания МТС в рамках собственного экологического проекта «Место силы» при поддержке нацпарка «Ленские столбы». Экскурсия включает речной маршрут по акватории реки Лена, и пешую часть - по экотропе национального парка с видом на природные каменные изваяния. Всего в гиде более тридцати интересных локаций на протяжении почти ста километров. В экскурсию вошли питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», песчаные дюны Тукуланы, стоянка древнего человека «Диринг-Юрях». Также по пути на смотровую площадку можно услышать историю об образовании Ленских столбов, увидеть, как природа шлифует скалы, узнать, какие животные, птицы и растения способны жить в условиях колебания температуры до 80 градусов и «повстречать» «Дух Ленских столбов».

Хабаровчан приглашают в путешествие по национальному парку «Ленские столбы» с бесплатным аудиогидом

Аналитика обезличенных Big Data показывает увеличение турпотока в республику Якутия на 16% по сравнению с прошлым годом. Нацпарк «Ленские столбы», является точкой притяжения, который посещают как внутренние, так и внешние туристы. Зафиксирован возросший интерес к маршруту от жителей Хабаровского края, Приморья, Иркутской области и Красноярского края.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон из AppStore или Google Play, в разделе Digital-контент найти аудиогид «Место силы: Ленские столбы».

В планах МТС дополнить фотографиями зимних пейзажей «Ленских столбов» и создание VR-фильма с эффектом 360 градусов об основных достопримечательностях по пути в национальный парк «Ленские столбы». Такой фильм позволит познакомить дистанционно всех желающий с главной достопримечательностью Якутии, а также в дальнейшем использовать в образовательных целях.

С августа прошлого года авиакомпания «Аврора», на базе которой создана единая Дальневосточная авиакомпания, начала выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск – Якутск. Время в полете – 3 часа.