Жители одного из районов Биробиджана останутся без горячей воды 6 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6 октября жители одного из районов Биробиджана останутся без горячего водоснабжения. Причиной отключения станет запланированный ремонт коммуникаций на Чапаева, 18. Без тепла в кранах останутся дома:

- №18, 19 и 20 на Комсомольской (также отключение затронет местное кафе);

- торговый дом «Бридер»;

- №18 и 20 на Чапаева;

- центральный тепловой пункт и библиотека.

Ремонт будет проводить ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Воду планируют включить вечером в тот же день, сразу после окончания работ. Жителей просят с пониманием отнестись к этой ситуации.

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