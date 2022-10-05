Жители одного из районов Биробиджана останутся без горячей воды 6 октября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
6 октября жители одного из районов Биробиджана останутся без горячего водоснабжения. Причиной отключения станет запланированный ремонт коммуникаций на Чапаева, 18. Без тепла в кранах останутся дома:
- №18, 19 и 20 на Комсомольской (также отключение затронет местное кафе);
- торговый дом «Бридер»;
- №18 и 20 на Чапаева;
- центральный тепловой пункт и библиотека.
Ремонт будет проводить ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Воду планируют включить вечером в тот же день, сразу после окончания работ. Жителей просят с пониманием отнестись к этой ситуации.
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