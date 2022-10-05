Михаил Дегтярев проинспектировал крупнейшую электростанцию Хабаровского края Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

5 октября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на самой большой электростанции региона - хабаровской ТЭЦ-3. В рамках визита он провел выездное совещание. Его участниками стали руководители ведущих предприятий ТЭК и отраслевых ведомств.

- Мы проводим большую работу, чтобы успешно пройти отопительный сезон 2022-2023. В этом году для этого выделено 27 миллиардов рублей: пять миллиардов – на объекты ТЭК, 22 – на топливо для ТЭЦ. Расходы на подготовку к сезону составили семь миллиардов рублей. Половина из них - на поставку горючего для котельных и дизельных электростанций, - сказал Михаил Дегтярев.

Также глава региона рассказал о том, как проходит обновление котельных. Новые дизельные электростанции в этом году появились в селах имени Полины Осипенко, Удское в Тугуро-Чумиканском районе и в Верхнетамбовском в Комсомольском районе. До конца этого года их также оборудуют в поселках Озерпах, Катэн, Солонцовый и Наумовка.

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