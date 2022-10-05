Холодная погода будет в Хабаровске 6 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске 6 октября все также не порадует осенним теплом. Жителям краевой столицы лучше достать теплые вещи – среда обещает быть такой же холодной, как и начало недели. Синоптики прогнозируют ясную погоду, но ветреную (местами сила ветра будет доходить до 14 метров в секунду).

- 6 октября опасные погодные явления в Хабаровске не ожидаются, - рассказали в гидрометцентре.

В ночь с 5 на 6 октября температура опять упадет ниже ноля. Ожидается похолодание до -3. Днем потеплеет, но несущественно – до 5-7 градусов.

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