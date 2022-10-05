Жители Хабаровского района собрали полезные вещи для мобилизованных Фото: Правительство Хабаровского края

Простые жители и бизнесмены Хабаровского района организовали сбор вещей, которые могут пригодиться мобилизованным. Накануне в доме культуры села Князе-Волконское добровольцы рассортировали собранную гуманитарную помощь по ящикам: теплая одежда, средства гигиены, лекарства, продукты.

- Все жители нашего района принимают участие в акции. Как говорится, все миром собирали этот гуманитарный груз, - сказала Мария Карелина, директор районного культурно-досугового центра.

Председатель сельского совета ветеранов Анатолий Фингерут подметил, что бойцам на передовой важно иметь поддержку в тылу. Глава района Александр Яц рассказал, что работа по сбору гуманитарки сейчас усилена. Также район готовится к созданию центров социальной поддержки семей военнослужащих

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