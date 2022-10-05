Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 октября 2022 5:56

Жители Хабаровского района собрали полезные вещи для мобилизованных

Сборы прошли в рамках гуманитарной акции
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровского района собрали полезные вещи для мобилизованных

Жители Хабаровского района собрали полезные вещи для мобилизованных

Фото: Правительство Хабаровского края

Простые жители и бизнесмены Хабаровского района организовали сбор вещей, которые могут пригодиться мобилизованным. Накануне в доме культуры села Князе-Волконское добровольцы рассортировали собранную гуманитарную помощь по ящикам: теплая одежда, средства гигиены, лекарства, продукты.

- Все жители нашего района принимают участие в акции. Как говорится, все миром собирали этот гуманитарный груз, - сказала Мария Карелина, директор районного культурно-досугового центра.

Председатель сельского совета ветеранов Анатолий Фингерут подметил, что бойцам на передовой важно иметь поддержку в тылу. Глава района Александр Яц рассказал, что работа по сбору гуманитарки сейчас усилена. Также район готовится к созданию центров социальной поддержки семей военнослужащих

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.