Акция «Подари ребенку дерево» прошла в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
5 октября в Центральном районе Хабаровска прошла акция «Подари ребенку дерево», инициированная губернатором края Михаилом Дегтяревым. Местные жители собрались в парке «Динамо», чтобы принять участие в мероприятии.
- Сегодня мы высаживаем 40 саженцев. Среди них – абрикосы, калина, шелковица. Мы планируем продолжить акцию в районе – высадить деревья на других территориях. Благодаря ей в городе преображаются парки и скверы. Семьи, высадившие деревья, приходят, чтобы поухаживать за ними, - сказала Тамара Протопопова, председатель комитета по управлению Центральным районом.
Сегодня в акции поучаствовали пять семей.
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