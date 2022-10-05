В Хабаровске состоится матч за Суперкубок России по хоккею с мячом
Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
В Хабаровске на ледовой арене «Ерофей» будут разыгрывать Суперкубок России по хоккею с мячом. Как указано на сайте хабаровской команды «СКА-Нефтяник», соперником местных хоккеистов будет команда из Москвы – «Динамо». Матч будет проходить на территории действующих чемпионов – в Хабаровске.
Соревнования состоятся 22 октября. Отметим, решение о проведении игры было принято дирекцией по организации соревнований Федерации хоккея с мячом по результатам конкурса. Местная команда выступает на соревнованиях на правах обладателя Кубка России по хоккею с мячом. Москвичи же являются действующими чемпионами страны.
Хабаровский клуб пять раз получал эту престижную награду. Ранее Суперкубок уже разыгрывали в Хабаровске три раза, в 2015, 2019 и в 2021 годах.
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