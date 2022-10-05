Креативные пространства Хабаровска показали в онлайн-кинотеатре PREMIER

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера документального сериала «Пространства в России». Эпизод, посвященный Хабаровску, выйдет 7 октября.

«Пространства в России» - это тревел шоу со смыслом. В центре внимания - минимальное количество известных туристических локаций разных городов России и повышенная концентрация городских пространств, где можно провести время с максимальной пользой для себя.

В эпизоде про Хабаровск зрителей познакомят с художественной мастерской «Палуба», центром современного искусства «Артсерватория», музеем «Мир говорящих машин», творческой мастерской «Книжжучки», гончарной школой «Колокол», арт-пространством «Молекула», баром «Вторник», арт-пространством Platonnika и, конечно, набережной реки Амур.

Проект носит социальный характер: рассказывает о молодежных, образовательных площадках и развивает молодые таланты. В финале эпизода зрителей ждет трек «Тишина» хабаровской группы «Двадцать».

Ведущим проекта стал блогер Тим Сорокин. Он побывал в десяти городах России, где увидел новые креативные арт-пространства, познакомился с интересными людьми, чтобы показать культурную жизнь страны такой, какой ее еще никто не видел.

Документальный сериал «Пространства в России» эксклюзивно доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре PREMIER.