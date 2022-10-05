Молодежный форум «Амур» завершился в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончилась третья смена VI Дальневосточного молодежного образовательного форума «Амур» - «Бизнес-на-Амуре». Третья смена стала всероссийской, ее посвятили предпринимательству в молодежных кругах. В смене приняли участие 196 человек из 40 регионов России. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Смена «Бизнес-на-Амуре» стала завершающей в форуме «Амур» этого года. Ее участники – как действующие молодые предприниматели, так и молодежь с идеями – удивляли каждый день, предлагая необычные подходы к развитию бизнеса, – рассказала Амалия Шихалева, исполняющая обязанности председателя комитета по делам молодежи правительства края.

На протяжении недели участники проходили мастер-классы, создавали собственные бизнес-проекты, а также трудились над общим проектом – набором услуг для молодых предпринимателей. По результатам форума 12 проектов получили сопровождение. Две инициативы от участников выиграли сертификаты на 50 тысяч рублей на дальнейшее развитие.

Напомним, «Амур» входит в линейку 19 форумов «Росмолодежи», а также входит во флагманскую инициативу губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева «Край инноваций и новых возможностей» Стратегии развития региона до 2026 года.

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