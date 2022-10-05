До девяти утра не шуметь: закон о тишине приняли в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае одобрены поправки в закон о тишине. Как сообщает мэрия краевой столицы, теперь шуметь нельзя с 22:00 до 9:00 в будние дни, и с 22:00 до 10:00 – в праздничные и выходные дни. Ранее тишину нужно было соблюдать в будние дни с 22:00 до 7:00.

- Еще два часа тишины должны быть обеспечены ежедневно с 13:00 до 15:00, - рассказали в администрации Хабаровска.

В дневное время, как раз с 13:00 до 15:00, обычно родители отводят на сон детей. Требования соблюдать тишину распространяются не только на многоквартирные дома, но и на территории с частными домами, придомовые участки, а также на территории организаций, которые оказывают различные услуги, например социальные, медицинские, санаторно-курортные и другие.

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