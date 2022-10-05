Школьников Хабаровского края приглашают в турпоход к озеру Амут Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники Хабаровского края могут отправиться в туристический поход на три дня к озеру Амут. Программа тура рассчитана посещение горы Колуар и сопки Лысой. Группу будет сопровождать специалист МЧС и опытный проводник по лесным тропам. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Поход организован при партнерстве проекта «Отдыхаем в крае». При посещении тура предусмотрена скидка про промо слову «Минтур». В программе похода – трансфер, проживание, трехразовое питание и экспедиции.

– Тем, кто заранее планирует свой зимний отдых, напоминаем, что Федеральная пассажирская компания совместно с министерством разработала тур «Лыжная стрела». Это поездки «выходного дня» по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – ГЛК «Холдоми» – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Продолжительность путешествия составляет 2 дня и 3 ночи, - напомнили в правительстве.

Особое внимание власти края уделили вопросам безопасности и порекомендовали покупать экотуры у тех туроператоров, которые внесены в госреестр и имеют лицензии.

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