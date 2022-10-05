Лучших педагогов региона наградил губернатор Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялся официальный прием педагогов края губернатором в честь Дня учителя. Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона Михаил Дегтярев поздравил представителей профессии и вручил избранным заслуженные награды. На приеме присутствовали воспитатели, учителя, педагоги высших и средних учебных заведений.

- В Хабаровском крае трудится около 24 тысяч педагогов. Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Каждый год отрасль пополняется молодыми кадрами. Так, в новом учебном году к работе приступили более 380 специалистов, - сказал губернатор.

Михаил Дегтярев напомнил собравшимся о мерах поддержки, оказываемых педагогам. В их числе льготы на оплату коммуналки в селах, подъемные деньги, пособия при выходе на пенсию, образовательные кредиты и сберегательные капиталы.

Среди присутствующих знаки отличия получили Ирина Ведерникова, учитель физкультуры из Комсомольска-на-Амуре, учителя начальных классов Любовь Стенькина и Татьяна Шереметьева из района имени Лазо. Еще пять педагогов получили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», двум вручили награды «За заслуги в развитии образования Хабаровского края» и «Заслуженный работник образования Хабаровского края».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.