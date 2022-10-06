Сезон катания на коньках открыт в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С наступлением прохладной погоды в Хабаровске объявлено начало сезона катания на коньках. Пока развлечься жители города могут на оборудованной арене «Ерофей». Для посетителей каток работает только по выходным дням.

В «Платинум арене» из-за ремонта на запасном поле массовые катания пока приостановлены, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Хабаровчане с нетерпением ждут, когда зальют каток на набережной. В прошлом году он стал одним из самых востребованных мест отдыха у жителей краевой столицы. В администрации города рассказали, что каток откроют, когда температура воздуха установится ниже -10 градусов.

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