Конкурс грантов для ТОС продлен в Хабаровском крае до 21 октября Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске создано больше 200 ТОСов. Все они участвуют в городском и краевом конкурсе грантов. Победители получат деньги на реализацию своих идей и обустройство территорий в 2023 году.

- Принято решение о продлении конкурса до 21 октября. Представители ТОСов могут подать заявки и документы до этого времени, - рассказали в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.

В конкурсе уже участвуют 690 проектов на сумму более 463 миллионов рублей. Для ТОСов, которые зарегистрированы как юрлица, максимальный размер гранта – полтора миллиона, а для других – один миллион рублей.

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