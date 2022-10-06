Конкурс грантов для ТОС продлен в Хабаровском крае до 21 октября
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске создано больше 200 ТОСов. Все они участвуют в городском и краевом конкурсе грантов. Победители получат деньги на реализацию своих идей и обустройство территорий в 2023 году.
- Принято решение о продлении конкурса до 21 октября. Представители ТОСов могут подать заявки и документы до этого времени, - рассказали в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.
В конкурсе уже участвуют 690 проектов на сумму более 463 миллионов рублей. Для ТОСов, которые зарегистрированы как юрлица, максимальный размер гранта – полтора миллиона, а для других – один миллион рублей.
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