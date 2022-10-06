Обожженное тело и обезображенное лицо: амурчанин вылил кипяток на лицо знакомой

Житель Амурска плеснул кипятком в лицо знакомой Фото: Алексей ФОКИН

Событие, произошедшее в марте этого года, навсегда изменило жизнь 28-летней жительницы Амурска. Ссора со знакомым обернулась для нее трагедией. Теперь женщина навсегда будет жить со шрамами, напоминающими ей о случившемся.

31-летний мужчина, будучи подшофе, поссорился с приятельницей. Он схватил только что вскипевший электрочайник и выплеснул кипяток на голову женщины. Вода обожгла ей практически всю голову и лицо, попала на другие участки тела.

- Женщина получила ожог 32 процентов кожи. На ее лице и теле теперь навсегда останутся шрамы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На амурчанина завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда. Материалы переданы в Амурский городской суд для рассмотрения.

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