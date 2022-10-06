Угнал машину, чтобы съездить по делам: хабаровчанин устроил две аварии на чужом микроавтобусе

Сотрудники полиции раскрыли угон микроавтобуса в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Краснофлотского района обратился в полицию с заявлением об угоне микроавтобуса. Мужчина рассказал, что машина стояла на стоянке, а днем пропала. В ней не была установлена сигнализация. Совсем скоро полиция определила, кто был угонщиком. Правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого, у которого были судимости за угон и кражи.

- Как рассказал задержанный, он угнал машину своего начальника, чтобы отвезти жену по делам. Мужчина взломал замок в авто и уехал, но ему пришлось быстро остановиться. По дороге он устроил две аварии, из-за чего дальне ехать не смог, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На задержанного завели уголовное дело. С мужчину взяли подписку о невыезде до конца разбирательства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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