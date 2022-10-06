Постоянный клиент: хабаровчанин три месяца воровал детское питание из магазина

Житель Хабаровска украл партию детского питания на 270 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

36-летних хабаровчанин задержан по подозрению в краже большой партии детского пинания. Не раз судимый мужчина причинил ущерб магазину в размере 270 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что задержанный житель микрорайона «Пятая площадка» с июля по конец сентября регулярно наведывался в магазин на Суворова, где крал банки с дорогим детским питанием и молочными смесями. Он сначала убеждался, что за ним никто не смотрит, а потом прятал банки под одежду или в рюкзак. Украденное мужчина продавал случайным прохожим в районе центрального рынка.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции вместе с работниками службы безопасности магазина. На него завели уголовное дело. Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Раньше мужчина привлекался к ответственности. Последнее наказание он получил в августе этого года – 100 часов обязательных работ. Сейчас с него взяли подписку о невыезде до конца следствия.

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