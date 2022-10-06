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Происшествия6 октября 2022 0:57

Постоянный клиент: хабаровчанин три месяца воровал детское питание из магазина

Житель Хабаровска украл партию детского питания на 270 тысяч рублей
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровска украл партию детского питания на 270 тысяч рублей

Житель Хабаровска украл партию детского питания на 270 тысяч рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

36-летних хабаровчанин задержан по подозрению в краже большой партии детского пинания. Не раз судимый мужчина причинил ущерб магазину в размере 270 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что задержанный житель микрорайона «Пятая площадка» с июля по конец сентября регулярно наведывался в магазин на Суворова, где крал банки с дорогим детским питанием и молочными смесями. Он сначала убеждался, что за ним никто не смотрит, а потом прятал банки под одежду или в рюкзак. Украденное мужчина продавал случайным прохожим в районе центрального рынка.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции вместе с работниками службы безопасности магазина. На него завели уголовное дело. Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Раньше мужчина привлекался к ответственности. Последнее наказание он получил в августе этого года – 100 часов обязательных работ. Сейчас с него взяли подписку о невыезде до конца следствия.

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