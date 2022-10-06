Аварийное наследие: историческое здание рассыпается в Хабаровске

Прокуратура обязала городскую службу Хабаровска отремонтировать историческое здание Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники прокуратуры проверили состояние исторического здания на Комсомольской, 70 в Хабаровске. «Дом доходный К.В. Викулиной», до 1918 года» входит в список объектов культурного наследия регионального значения. В результате проверки было установлено, что строение находится в аварийном состоянии.

- Обслуживающая организация не ремонтировала дом, чтобы предотвратить разрушение балкона на фасаде здания. Городской прокурор направил в суд иск с требованием возложить обязанности по ремонту исторического здания на хабаровское МУП «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Центральный районный суд удовлетворил требования, но решение пока не вступило в законную силу.

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