Многодетные семьи могут оформить 13 видов социальных пособий в Хабаровском крае

Многодетные семьи в Хабаровском крае могут оформить 13 видов социальных пособий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае проживает больше 22 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают свыше 72 тысяч детей. Им доступно 13 видов социальных пособий и компенсаций.

- В среднем соцпакет многодетной семьи в регионе в финансовом выражении составляет 53 тысячи рублей. Ключевые меры в нем – ежемесячная выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка до трех лет, маткапитал, частичная компенсация расходов на оплату коммуналки, ежемесячная выплата на школьников, - рассказали в министерстве соцзащиты Хабаровского края.

Правительство России продлило программу для многодетных семей по погашению ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Претендовать на выплату могут семьи, где третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Срок заключения договора также продлевается на год – до 1 июля 2024 года.

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