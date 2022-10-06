Теперь с мобильной связью: «Ростелеком» предлагает выгодные пакеты услуг для жителей Хабаровского края

«Ростелеком» запустил в Хабаровском крае мобильную связь и предлагает жителям региона пользоваться интернетом, мобильной связью и смотреть видеосервис Wink с выгодой до 44%.

У клиентов есть возможность собрать свой пакет «Комбо», в котором может быть от двух до четырех услуг связи. При этом суммарная стоимость нескольких услуг в пакете будет ниже, чем при оплате по отдельности.

- Все услуги связи можно собрать в один пакет на одном лицевом счете — это удобно и выгодно. Не нужно ежемесячно контролировать сроки, суммы и тратить время для оплаты нескольких счетов от разных операторов. Достаточно выбрать нужный пакет услуг, запланировать в семейном бюджете фиксированную сумму и вносить ее раз в месяц, — рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Свой пакет «Комбо» можно собрать как конструктор или выбрать из уже готовых вариантов на сайте. Для тех, кто еще не является абонентом компании, при подключении услуг «Ростелеком» предлагает акционные пакеты со скидками.

Например, в пакет «Технологии выгоды» включены мобильная связь (1200 минут, 50 Гбайт интернет-трафика, 500 СМС), интернет на скорости до 200 Мбит/с, видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink (186 ТВ канала и 25 тысяч фильмов и сериалов). В течение промопериода* абонентская плата на нем составит всего 555 рублей в месяц.

Выбрав семейный тариф «Технологии выгоды +», можно подключить до пяти SIM-карт и пользоваться мобильной связью (2000 минут, 50 Гбайт интернет-трафика, 500 СМС), интернетом на скорости до 200 Мбит/с и онлайн-кинотеатром Wink (186 ТВ канала и 25 тысяч фильмов и сериалов). Абонентская плата в течение промопериода** — 777 рублей в месяц.

Абоненты других сотовых операторов при переходе на мобильную связь «Ростелекома» могут сохранить свой номер телефона. Также есть возможность экономить на сотовой связи: вызовы внутри сети на домашние телефоны «Ростелекома» по всей России бесплатные.

Узнать подробнее о пакетных предложениях, услугах и акциях компании можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.

* Промопериод составляет до трех месяцев. По истечении трех месяцев стоимость пакета составит 1 000 рублей в месяц.

** Промопериод составляет до трех месяцев. По истечении трех месяцев стоимость пакета составит 1 400 рублей в месяц.