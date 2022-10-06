21 супружеская пара получила знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Семейные пары, которые прожили вместе больше полувека, получили памятные знаки «За супружеское долголетие». Торжественное мероприятие прошло в хабаровском центре работы с населением «Содружество». Поздравление приняла 21 пара. Памятные знаки от правительства Хабаровского края символизируют уважение и общественное признание заслуг в укреплении семейных отношений.

- Вы прожили удивительную и наполненную жизнь, всегда были рядом, опираясь друг на друга. Воспитали достойных детей и теперь являетесь хорошим примером для молодежи. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! - сказала Надежда Вергасова, зампредседателя комитета по управлению Центральным районом.

Знаки «За супружеское долголетие» получают пары, где оба супруга – граждане России, состоят в браке больше 50 лет и проживают в Хабаровском крае дольше 20 лет.

В этом году в Хабаровске вручено почти 900 знаков, а к концу года их число превысит две тысячи. Также семьи получают единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей.

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