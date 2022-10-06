Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершаются в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Запланированные на 2022 год работы по нацпроету «Безопасные качественные дороги» близятся к концу. В планах было отремонтировать 126 объектов дорожной сети. Сейчас готово 119 и на семи участках работы продолжаются.

На следующей неделе ожидается сдача дороги «Обход поселка Красная Речка – село Казакевичево». Здесь укладывают новый асфальт на участке 9-13 километр. Срок сдачи объекта установлен на 15 октября. За это время были очищены стоки, отремонтировано дорожное покрытие, обустроены обочины и тротуары, нанесена разметка, установлены новые остановки.

- В прошлом году был отремонтирован участок на 13-17 километре этой дороги. На будущий год уже разыгран контракт на ремонт участков 7- 9 и 26-28 километр, – сказал Александр Ильин, представитель КГКУ «Хабаровскуправтодор».

За два года на пяти пешеходных переходах дороги «Обход поселка Красная Речка – село Казакевичево» были установлены системы освещения на солнечных батареях и ветрогенераторах.

По нацпроекту в регионе всего отремонтировано 70 километров дорог. В этом году готовность всех объектов сейчас составляет 92%.

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