Международный турнир по боксу стартовал в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске стартовали международные соревнования по боксу. Турнир в память воинов, отдавших свою жизнь в Афганистане и других горячих точках, проходит в спорткомплексе «Орлан».

- За медали будут бороться 80 спортсменов из Белоруссии, Монголии, Узбекистана, Казахстана и России в возрасте 17-18 лет. Таких турниров для этой возрастной группы в мире всего 10 и два из них проходит в нашей стране (Анапе и Комсомольске), - рассказали в министерстве спорта Хабаровского края.

6 и 7 октября пройдут предварительные бои, которые начнутся в 15:00. В субботу в 14:00 пройдут встречи спортсменов в рамках полуфиналов турнира, а финальные бои состоятся 9 октября в 13:00. Для зрителей вход свободный.

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