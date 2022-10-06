Делегация из Хабаровска приняла участие в форуме ProДФО

Журналисты и представители ведомств и организаций Хабаровского края принимают участие в форуме ProДФО. Главной темой выступлений спикеров стала «Пространство для жизни в ДФО: как сделать городскую среду комфортной?».

На мероприятии подняты важные вопросы совершенствования городских пространств Дальнего Востока, благоустройство улиц, дворов и открытие арт-резиденций на территории краевых и областных столиц.

На форуме выступают именитые спикеры со всей страны и регионов ДФО. В их числе Николай Матушевский, создатель дизайн-завода «Флакон», Глеб Мамонов, актер и видеоблогер, а также представители правительства Амурской области, в числе которых Василий Орлов, губернатор региона.

Послушать выступления пригласили учащихся Медиашколы «Дальневосточный репортер», представителей органов власти и медиа Амурской области.

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