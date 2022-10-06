Ремонт городских прудов в Хабаровске закончат до 25 октября
Фото: Администрация Хабаровска
На ремонт городских прудов было выделено почти 10 миллионов рублей из бюджета Хабаровска. Подрядчиком назначена организация ООО «Паритет». По плану – отремонтировать 230 метров водоприемных лотков, восстановить 420 квадратных метров брусчатки и обновить облицовку фонтана «Одуванчик».
- Хабаровчане жаловались на плохое состояние каскада верхнего пруда. Сейчас здесь меняют керамогранит и мозаику из венецианского стекла. Она не поглощает влагу, устойчива к перепадам температур, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.
У верхнего пруда отремонтируют четыре лестничных марша. Их выложат керамогранитной плиткой. Также обустроят пандус.
Полный ремонт прудов будет производиться в три этапа. Первый завершится до 25 октября.
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