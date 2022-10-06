Двор с граффити и местом для елки обустроили в Кировском районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Территорию, объединяющую дома №№117, 119, 121 по Фрунзе и №134 по Калинина, отремонтировали по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Финансирование составило 22 миллиона рублей.

- Работы на этом участке закончены. На территории обустроены зона для прогулок, детские и спортивные площадки, установлены скамейки, урны, ограждения. Посреди площадки, по желанию жильцов, обустроено место для установки новогодней елки. На территории двора сделали две парковки, - сказал Владислав Хитров, представитель администрации Хабаровска.

Студенты Хабаровского колледжа искусств раскрасили стоящие во дворе гаражи. Местным жителям граффити понравились. Также жильцы прилегающих к территории дворов остались довольны качеством ремонта. Они выразили благодарность Юрию Трутневу, полпреду Президента в ДФО, который предложил реализовать федеральный проект «1000 дворов на дальнем Востоке».

Граффити на гаражах Фото: Администрация Хабаровска

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