Икона Успения Пресвятой Богородицы вернулась в Успенский собор Хабаровска спустя два века

Икона Успения Пресвятой Богородицы Фото: Хабаровская епархия

В Успенском соборе появилась икона 19 века, написанная на металлической основе. Подарок храму привезла из Краснодара прихожанка по имени Раиса.

- Наша прихожанка летом работала в одном из краснодарских храмов. Оказалось, что у местного настоятеля папа служил священником в Хабаровске в храме святого благоверного князя Александра Невского. Во время служения в краевой столице ему подарили икону Успения Пресвятой Богородицы. Сын священника решил передать ее в наш храм. Таким образом, икона вернулась в Хабаровск, - рассказал Дионисий Ногтев, настоятель храма иерей.

Для иконы уже сделали оклад со стеклом. В скором времени планируют реставрировать образ. Сейчас святыня находится в верхнем храме.

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