Спасатели МЧС отправились на поиски шишкаря в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Полиция Вяземского района обратилась за помощью в поисках пропавшего мужчины к сотрудникам краевого управления МЧС. Как известно, 45-летний шишкарь находился в лесу в 40 километрах от села Медвежий. 3 октября он отправился на сбор кедровых шишек, но в тот же день перестал выходить на связь. Пропавшего без вести мужчину объявили в розыск.
- На поиски из Хабаровска в Вяземский район 6 октября рано утром направилась группа поисково-спасательного отряда из шести человек. У группы есть необходимое снаряжение для спасательной операции, в том числе квадрокоптер для осмотра территории с воздуха, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
После прибытия спасателей на место они вместе с сотрудниками МВД отправились на поиски.
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