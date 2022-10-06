Подготовка городских прудов к зиме началась в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сезон фонтанов в этом году закончился 30 сентября. В этот день хабаровчане смогли наблюдать последнее светомузыкальное шоу на городских прудах. Теперь же водный комплекс готовят к зиме. Специалисты МУП «Горсвет» уже слили воду из чаш.

- 3 октября начали демонтаж насосов, светильников, форсунок и прочего оборудования. Его просушат и отвезут в цех на ревизию. После этого мы примем решение о ремонте или частичном обновлении оснащения. Каждый год около 10% оборудования заменяется новым, - сказал Петр Слюсарь, главный инженер МУП «Горсвет».

Новое оборудование начнут устанавливать только в апреле следующего года, чтобы к 1 мая, началу нового сезона фонтанов, оно было готово к запуску.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.