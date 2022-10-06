Течь во дворе донимает жителей дома на улице Панфиловцев в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Между домом №18 на панфиловцев и стройкой появился бьющий из-под земли ручей, справиться с которым не могут службы Хабаровска. Откуда появилась вода, пытались выяснить сотрудники «Водоканала» и «Тепловых сетей». Но все попытки установить источник оказались безуспешными.

Вода стекает в люк, откуда потом прибывает во двор дома №2 по Ворошилова. Жильцы многоквартирного дома с трудом пробираются через болото к своим подъездам. Если вода продолжит прибывать с приходом холодов, то вся территория может превратиться в настоящий каток.

Местные жители говорят, что течь образовалась после того, как на этой территории был уложен асфальт.

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