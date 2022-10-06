7 октября в Хабаровске немного потеплеет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К концу недели погода в Хабаровске немного улучшится. 7 октября, по прогнозам синоптиков, будет солнечно, без осадков. Ветер немного поутихнет до 8-13 метров в секунду. В целом на улице будет комфортней, чем в предыдущие дни.

- 7 октября опасные погодные явления в Хабаровске и на территории края не ожидаются. Вероятность дождя низкая. Небольшие осадки возможны в Аяно-Майском районе, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ночью все так же будет холодно и ветрено. Температура опустится до -2. Днем солнце прогреет воздух до 8-10 градусов.

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