В Хабаровском крае напишут большой этнографический диктант Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хабаровский край поучаствует в Международной просветительской акции – написании «Большого этнографического диктанта». В 2022 году диктант будут писать уже в седьмой раз. Акцию приурочат ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Диктант можно будет писать с 3 по 8 ноября через сайт акции или очно, на региональных площадках. Цель этой акции – привлечение внимания к этнографии, к изучению корней, традиций.

– Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, – сказал Игорь Баринов, глава федерального агентства по делам национальностей.

Диктант разработан в формате теста из 30 вопросов. На решение дается 45 минут. На задании можно заработать 100 баллов. Итоги будут подведены к 12 декабря. Адреса, где можно пройти тест очно, будут сообщаться дополнительно.

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