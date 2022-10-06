«Братья по крови»: в Хабаровске сотрудники следственного комитета сдали кровь для участников спецоперации. Фото: Восточное МСУТ СК России.

Сотрудники Восточного МСУТ СК России стали сдали кровь для военнослужащих российской армии, которые участвуют в спецоперации и находятся в зоне боевых действий. Акция состоялась 6 октября и прошла под названием «Братья по крови». Она была инициирована руководителем российского СК Александром Бастрыкиным.

- Участие в данной гуманитарной акции - это всего лишь малая часть, что мы можем сделать в поддержку российских солдат, которые защищают наших граждан от действий украинских националистических формирований, - сказали участники акции.

Как отмечают сотрудники следкома, в настоящее время жители регионов и всей страны должны как никогда поддерживать друг друга. Помимо специалистов, работающих в ведомстве, кровь сдали и руководители.

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