Сыграли на горе: в Хабаровском крае трех пенсионерок нагло обманули мошенники на крупную сумму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской районе три пенсионерки стали жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе УМВД Хабаровского края, у женщин обманным путем забрали 1 миллион 300 тысяч рублей. Схема, которую провернули фигуранты – простая, рассчитанная на создание стрессовой ситуации и манипуляцию.

- Амурчанкам позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что их близкие стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Чтобы помочь родственникам избежать уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства, предназначенные якобы для спасения второго участника ДТП, который нуждается в срочной операции, - рассказали в полиции.

Женщины, переволновавшись за родственников, отдали деньги курьерам. А после того, как смогли успокоиться, позвонили родственникам и поняли, что их обманули. Полиция завела уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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