Трогательные письма солдатам пишут дети в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники и юнармейцы из Хабаровского края продолжают писать трогательные письма со словами поддержки солдатам, участвующим в спецоперации. Кроме слов, вызывающих слезы, военнослужащие получают и рисунки, старательно нарисованные школьниками. Как сообщили в краевом правительстве, всего написано больше пяти тысяч писем. Все они дойдут до адресатов.

- Все школы на территории Хабаровского края принимают активное участие в акции. Школьники пишут пожелания военнослужащим, мы в свою очередь силами волонтеров передаем им эти письма. Школьники очень осознанно и по-взрослому подходят к написанию писем. Практически каждое из них вызывает слезы, - поделилась Анастасия Фурсова, руководитель регионального штаба всероссийский акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Она добавила, что в ведомстве очень гордятся детьми, а слова, которые они пишут солдатам – впечатляют.

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