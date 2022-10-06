Развитие креативной индустрии в Хабаровском крае обсудили на форуме «ProДФО» Фото: Правительство Хабаровского края

На форуме «ProДФО» в Благовещенске прошла панельная сессия, посвященная арт-кластерам. Участники обсудили проблемы и задачи создания арт-резиденций в регионах ДФО. На сессии поговорили о том, что старым площадкам в городах необходимо давать вторую культурную жизнь, а также, что эти пространства могут быть полезны креативной индустрии. О развитии арт-кластеров в Хабаровском крае с участниками форума поделился Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

- Развитие креативной индустрии в Хабаровском крае набирает обороты. Недавно мы провели первый Международный анимационный фестиваль «Анимур», а анимационное искусство наравне с фестивальными и фешн-мероприятиями является одной из составляющих креативной индустрии. Уже в октябре откроется Центр прототипирования на базе Хабаровского государственного института культуры, - сказал глава краевого минкульта.

По его словам, это только начальная стадия развития индустрии. В будущем край ждет реализация множества проектов, в том числе в регионе построят новый художественный музей, с предусмотренными внутри арт-пространствами и дискуссионными площадками.

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