В Хабаровском крае госграницы будут охранять добровольцы за денежное вознаграждение Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровском крае прошло заседание законодательной думы, где рассматривали поправки в региональный закон, расширяющие меры поддержки добровольцам, участвующим в охране государственных границ. Как отметили на заседании, добровольцы будут иметь такую же поддержку, как и дружинники, охраняющие общественный порядок.

Поправки в региональный закон вносят в связи с тем, что с 1 января 2023 года, согласно положению федерального закона, субъекты должны обеспечить поддержку граждан, которые охраняют границу. Граждане и члены их семей смогут получать поощрения, компенсации и меры социальной защиты.

Речь идет о компенсации в размере 50 тысяч рублей за получение увечий и 500 тысяч рублей в случае гибели, а также возмещение расходов на погребение. Такие меры поддержки, как считают в думе, помогут привлекать больше людей на работу на границе. Пока поправки единогласно поддержали. До 27 декабря в проект закона еще могут внести изменения.

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