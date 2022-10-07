Постановки дальневосточных театров собрали около шести тысяч зрителей в Хабаровске Фото: минкульт Хабаровского края

III Фестиваль театров Дальнего Востока, который проходил с 27 сентября по 6 октября в Хабаровске, собрал тысячи зрителей. На театральных сценах краевой столицы было показано 15 спектаклей. Хабаровчане увидели лучшие постановки с участием талантливых дальневосточных актеров театра. Изюминкой фестиваля стал спектакль «Сын» от московского РАМТ.

- Хабаровск тепло и радушно встретил артистов, режиссеров, театральных деятелей и критиков на дальневосточном фестивале. Его посетили почти шесть тысяч зрителей. В этом году по сравнению с прошлыми было много молодежи. Во многом это благодаря проекту «Пушкинская карта». Больше 500 жителей города в возрасте от 14 до 22 лет посмотрели спектакли бесплатно за счет федеральной программы, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

После каждого показа участники фестиваля обсуждали постановки с именитыми театральными критиками России – Натальей Шаинян, Глебом Ситковским, Вадимом Рутковским.

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