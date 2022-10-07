Хабаровский «Амур» победил «Сочи» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ

Хабаровский «Амур» победил «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровская команда встретилась на льду с южанами 6 октября. Домашний матч «Амура» против «Сочи» закончился победой тигров со счетом 4:3. Дальневосточники смогли прервать серию из трех поражений.

Счет в этой игре открыли гости, но несмотря на это «Амуру» удалось обыграть соперников. Трижды подряд шайбы в ворота противника забросили Ярослав Лихачев, Виктор Балдаев и Артем Аляев. В третьем периоде южане сравняли счет, но буквально за пять минут до конца матча Артем Аляев вывел команду вперед.

В Восточной конференции наши спортсмены заняли восьмое место с 12 очками. «Сочи» оказались в конце списка с восемью баллами. В следующий раз, 8 октября, «Амуру» предстоит встретиться с ярославским «Локомотивом».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.