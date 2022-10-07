Нехватку врачей в селах Хабаровского края помогает решить программа «Земский доктор»

Нехватку врачей в селах помогает решить программа «Земский доктор» Фото: Правительство Хабаровского края

В села Хабаровского края в этом году планируют привлечь 64 специалиста по программе «Земской доктор». 34 врача уже переехали на новое место жительства и приступили к работе в Амурском, Вяземском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском, Ванинском и районе имени Лазо.

- Программа «Земский доктор» действует с 2012 года и уже помогла закрепить в районах края 390 врачей и 71 медработника. Тем, кто согласится отработать в селе пять лет, государство выплачивает два миллиона рублей для врачей и миллион - для среднего медперсонала (фельдшеров скорой, медсестер, акушерок и фельдшеров ФАПов). Это выше, чем в других регионах, но все же мало для привлечения кадров в труднодоступные районы, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

12 из 17 районов, где действует программа, относятся к территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Так как размер выплат не достаточно большой, специалисты неохотно едут сюда. Минздрав края предложило изменить госпрограмму и увеличить размер материальной помощи медикам, приезжающим в эти районы.

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