«Нужно опередить преступников»: женщина потеряла почти полмиллиона рублей в ЕАО

Мошенники повесили долг в полмиллиона рублей на женщину из Биробиджана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летняя жительница Биробиджана стала жертвой мошенников. Ей позвонила девушка и представилась работником банка. Незнакомка сказала, что со счета «клиентки» пытались списать восемь тысяч рублей. Дальше история звучала очень убедительно: полиция уже завела уголовное дело и ищет аферистов, но чтобы уберечься от кражи денег, нужно оформить кредиты в разных банках и перевести все средства на безопасные счета. Звонившая даже продиктовала названия банков, в которых нужно оформить займы.

- Женщина проследовала инструкциям, оформив два кредита на сумму 463 тысячи рублей. Через банкоматы она перевела деньги на указанные мошенницей счета. Она отправила фото квитанций о платежах «сотруднице банка». Только через некоторое время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По факту мошенничество правоохранители завели уголовное дело. Преступников сейчас разыскивают.

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