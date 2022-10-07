Запугал пенсионерку и лишил денег: неизвестные обманом украли у женщины 330 тысяч рублей

Лже-полицейский украл 330 тысяч рублей у пенсионерки в Хабаровском крае Фото: прокуратура Магаданской области

Пенсионерка из Николаевска стала жертвой аферы. 65-летней женщине позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником полиции и сказал, что на ее имя мошенники оформили кредит и пытаются снять деньги по генеральной доверенности.

- По инструкции афериста женщина перевела на продиктованный ей счет 330 тысяч рублей, чтобы сохранить эти деньги. После этого звонивший перестал выходить на связь и пенсионерка поняла, что ее обманули, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела дело по статье о мошенничестве. Преступника разыскивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.