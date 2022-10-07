Справедливое наказание для рецидивиста: хабаровчанина осудили за пьяное вождение

Суд Хабаровска приговорил мужчину к полутора годам колонии за вождение в пьяном виде Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Суд Краснофлотского района вынес приговор 37-летнему жителю Хабаровска за вождение в пьяном виде. Мужчина уже не раз садился за руль подшофе, но выводов для себя не сделал. За последние два года он уже был приговорен к исправительным работам и лишению свободы условно. У него забирали права, но и это не помогло.

- Последний раз мужчина попался в пьяном виде за рулем в мае этого года. Он управлял «Хондой», когда его остановили и задержали сотрудники ДПС, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В этот раз мужчину решили наказать жестче. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. У преступника-рецидивиста также отобрали водительские права на пять лет.

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