Шесть школ и судостроительный завод заминировали в Комсомольске 7 октября Фото: @komsagram Фото: Социальные сети

Утро пятницы в Комсомольске началось с массового ажиотажа. Сообщения о минировании получили администрации шести школ города и Амурский судостроительных завод. Сотрудников предприятия эвакуировали из здания заводоуправления на площади Макарова. На место прибыли спасательные службы, чтобы проверить безопасность помещений. Работники завода смогут вернуться внутрь, когда взрывотехники передадут отчет о проверке.

Ученики «заминированных» школ остались дома. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение, а детей из младших классов сегодня освободили от занятий. Учебные учреждения уже проверяют взрывотехники. С начала учебного года это уже не первое сообщение о минировании. Раньше все похожие заявления оказывались ложными.

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