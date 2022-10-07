Михаил Дегтярев поздравил Президента Владимира Путина с Днем рождения Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует День рождения. Президенту исполнилось 70 лет. С юбилеем главу страны поздравил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Владимир Владимирович! От всех жителей Хабаровского края и себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Ваши мудрость, забота об интересах России и ее народа – залог процветания нашего государства. Благодаря принципиальности, последовательности и решительности наша Родина пользуется заслуженным авторитетом. Под Вашим руководством наше Отечество сохраняет стабильность. Жители и руководство края чувствуют поддержку и внимание ко всем важнейшим вопросам. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и успехов в труде на благо страны и ее жителей! – сказал Михаил Дегтярев.

Редакция «КП» - Хабаровск» присоединяется к поздравлениям и желает нашему Президенту крепкого здоровья, сил и плодотворной работы на благо Отечества!

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